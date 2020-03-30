Сериал "Ходячие мертвецы" могут завершить на 12-м сезоне

Телесериал "Ходячие мертвецы" про зомби-апокалипсис может завершится после 12 сезона.

Об этом сообщает телеканал AMC ссылкой на инсайдеров. Впервые о возможности завершить сериал рассказывал Дэвид Альперт, продюсер. Он говорил о планах закончить шоу на 12-м сезоне еще в 2014 году.

Сейчас подходит к концу десятый сезон, шоу продлено на одиннадцатый. Роберт Киркман, автор первоисточника — сери комиксов —завершил цикл произведений год назад. Материалов осталось как раз на два сезона.

Сериал, вероятно, решили закончить еще и из-за рейтингов, которые падают, несмотря на неплохую фанатскую базу и поддержку поклонников.

Напомним, что премьеру финального эпизода десятого сезона сериала отложили из-за пандемии нового коронавируса. Эпидемия сильно повлияла на мировой кинематограф.