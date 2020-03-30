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11:12   30 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Романенко рассказал о «сколлапсированой модели» экономики Украины

Романенко рассказал о «сколлапсированой модели» экономики Украины

Падение ВВП Украины в текущем году может составить до 40%, так как страна из-за пандемии коронавируса и мирового кризиса лишилась ключевых источников дохода.

Такое мнение в своем видео-блоге в понедельник высказал политолог-майданщик Юрий Романенко. По его словам, на Украине уже в ближайшее время может разразится чудовищный кризис.

«Всем очевидно, что модель, в которой мы жили, сколлапсировала, – все ее базовые компоненты исчезли. Я думаю, что в этом году Украина упадет на 20–40%. 30–40% это реалистичный вариант, а 20% падения ВВП нам будет за счастье», — заявил политолог, слова которого приводит «ПолитНавигатор».

Он также напомнил, что все ключевые источники, поддерживающие стабильность Украины, были внешними. Одни только гастарбайтеры ежегодно переводили в страну 10-12 миллиардов, которых теперь не будет.

«Польша, как тот резервуар, в котором наша рабочая сила чувствовала себя комфортно, в ближайшее время исчезает с нашего горизонта, также и Италия», — подчеркнул Романенко.

Миллионы украинцев, работавших в Европе или в России, из-за эпидемии коронавируса возвращаются домой и будут сидеть там без денег, также, как и те, кто никуда не уезжал.

Романенко рассказал о «сколлапсированой модели» экономики Украины

Кроме того, добавил эксперт, Украина потеряет 30-50% экспорта, так как 40% украинского экспорта шло в Европу, а там также наблюдается очень серьезное падение, в той же Польше бизнес на 20-50% сокращает персонала. Из-за серьезного сокращения рынков потребления пострадают металлургия, сельское хозяйство и остатки машиностроительной отрасли Украины. Таким образом, Украина не досчитается как минимум десяти миллиардов долларов.

«Внешние источники заимствования мы тоже теряем. Сегодня по кредитно-дефолтным свопам процентный рост в два или три раза, это говорит о том, что Украина оказалась в глазах внешнего капитала в проблемной зоне», — отметил Романенко

Романенко рассказал о «сколлапсированой модели» экономики Украины

Украина, по его словам, не способна существовать самостоятельно без внешней подпитки, а подпитывавшие ее извне факторы исчезают.

«Украина плохо организована, плохо структурно управляема, она может существовать только до того момента пока есть хорошие внешние условия, когда есть стабильность во внешних рынках», - подчеркнул политолог                                    .

В условиях же турбулентности, добавил он, Украина, как и многие другие страны, начинает проваливаться во внутренние проблемы – ее рынок слишком маленький и не может занять необходимое количество людей, несмотря на все заявления украинских экспертов и «переможников» о достигнутых за последние шесть лет сумасшедших успехах.

Романенко рассказал о «сколлапсированой модели» экономики Украины

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда планируют серьезно увеличить налоги в стране, пытаясь исправить то чрезвычайно сложное положение, в котором украинская экономика оказалась из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Александр Люблинский
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