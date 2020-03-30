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9:46   30 Марта 2020
Общество

Мишустин обратил внимание региональных властей на карантинные меры в Москве

Мишустин обратил внимание региональных властей на карантинные меры в Москве

Москва дала рекомендации для региональных властей. Карантинные меры необходимы на всей территории России.

Региональным властям необходимо принять карантинные меры. Инициативы мэра Москвы и губернатора Подмосковья в отношении ограничения передвижения граждан логичны и необходимы. Михаил Мишустин рекомендует всем регионам позаимствовать московский опыт. Глава российского правительства уверен, что ограничение передвижения граждан не даст вирусу распространяться. Гражданам России следуют придерживаться режима самоизоляции по всей стране.

Столичные власти сообщили, что губернаторы, которые не будут выполнять необходимые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, будут строго наказываться.

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Автор: Юлия Яковлева
#меры #карантин #мишустин

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