Кабмин РФ поможет самым пострадавшим от коронавируса отраслям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин в первую очередь окажет поддержку самым пострадавшим от COVID-19 отраслям.

Поддержку в числе первых получат транспортная сфера, авто- и авиакомпании, компании из области развлечений, общепита и туризма.

Также Мишустин распорядился ужесточить ответственность за нарушение карантина и подписал распоряжение о мониторинге финансового состояния системообразующих организаций. Меры, принятые в Москве против вируса, премьер призвал реализовать и в регионах. Главной задачей властей Мишустин назвал работу на опережение.