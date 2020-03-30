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9:43   30 Марта 2020
Общество

Кабмин РФ поможет самым пострадавшим от коронавируса отраслям

Кабмин РФ поможет самым пострадавшим от коронавируса отраслям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин в первую очередь окажет поддержку самым пострадавшим от COVID-19 отраслям.

Поддержку в числе первых получат транспортная сфера, авто- и авиакомпании, компании из области развлечений, общепита и туризма.

Также Мишустин распорядился ужесточить ответственность за нарушение карантина и подписал распоряжение о мониторинге финансового состояния системообразующих организаций. Меры, принятые в Москве против вируса, премьер призвал реализовать и в регионах. Главной задачей властей Мишустин назвал работу на опережение.

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Автор: Яна Либерман
#поддержка #мишустин #коронавирус

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