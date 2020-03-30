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Мишустин распорядился мониторить финансовое состояние системообразующих организаций

Мишустин распорядился мониторить финансовое состояние системообразующих организаций

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9:41   30 Марта 2020
Политика

Мишустин распорядился мониторить финансовое состояние системообразующих организаций

Мишустин распорядился мониторить финансовое состояние системообразующих организаций

Распоряжение о мониторинге финансового состояния системообразующих организаций подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, кабмин готовит меры поддержки наиболее пострадавших отраслей. Следить за финансовой ситуацией будет Минпромторг РФ, а также другие министерства. Выступая на оперативном совещании с вице-премьерами, премьер-министр РФ Мишустин отметил, что на фоне ситуации с COVID-19 главная задача властей заключается в работе на опережение. Правительство намерено оказать всю необходимую поддержку как обычным гражданам, так и представителям бизнеса.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #финансы #мишустин

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