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9:34   30 Марта 2020
Политика

Мишустин сообщил о поправках в КоАП, ужесточающих наказание за нарушение карантина

Мишустин сообщил о поправках в КоАП, ужесточающих наказание за нарушение карантина

Правительство РФ утвердило поправки в КоАП, предусматривающие ужесточение ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Подобные меры были введены в связи с пандемией COVID-19. Также премьер-министр обратился к главам российских регионов, призвав их присмотреться к мерам, предпринимаемым в Москве и Подмосковье по борьбе с распространением инфекции, и выработать у себя аналогичные.

В связи с пандемией COVID-19, правительством России предпринимается целый ряд мер, направленных на противодействие коронавирусу нового типа. Усилия, прилагаемые российскими властями, уже показали высокую эффективность, в результате чего ситуация находится под полным контролем. Также РФ помогает справиться с угрозой и другим государствам, наиболее пострадавшим от заболевания. К примеру, Россия направила самолеты со специалистами, лекарствами и оборудованием в помощь Италии, ставшей эпицентром COVID-19 в Европе.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #мишустин #коронавирус

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