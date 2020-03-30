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9:16   30 Марта 2020
Общество

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на COVID-19

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на COVID-19

Известный российский исполнитель Игорь Николаев заявил, что его тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Об этом он написал в Instagram.

В комментарии к фотографии артист поблагодарил друзей и коллег за беспокойство и слова поддержки, а также тех, кто "верил в положительный исход". Особое внимание Николаев уделил персоналу в больнице Коммунарки, отметив профессионализм и чуткое отношение к пациентам.

Главврач больницы в Коммунарке ранее подтвердил COVID-19 у Льва Лещенко. Тот поступил в медучреждение 24 марта с диагнозом "двусторонняя пневмония". 

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России достигло 1534. При этом свыше тысячи из них – в Москве.

Более подробную информацию о распространении и борьбе с коронавирусом в нашей стране можно получить на официальном сайте правительства стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#лев лещенко #коронавирус

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