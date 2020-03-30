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Мишустин распорядился мониторить финансовое состояние системообразующих организаций

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9:14   30 Марта 2020
Политика

Тимошенко обвинила украинские власти в использовании ситуации с COVID-19 для продажи земли

Тимошенко обвинила украинские власти в использовании ситуации с COVID-19 для продажи земли

Украинские власти хотят "провернуть аферу века" и распродать земли на фоне пандемии китайского коронавируса. Об этом сообщила руководитель украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

По словам политика, Верховная рада в скором времени хочет вынести на голосование законопроект, который предусматривает открытие рынка украинской земли. После этого иностранные инвесторы смогут свободно скупать украинский чернозем. Она добавила, что земли Украины будут приносить пользу не украинцам, а иностранным компаниям. Об этом информирует РИА Новости.

Тимошенко подчеркнула, что руководители страны воспользовались ситуацией с коронавирусом, чтобы провернуть эту аферу, поскольку народ не может выйти на митинги из-за карантина.

Телеканал RT ранее сообщал, что правоохранительные органы Одессы завели уголовное производство на одного из жителей, у которого на машине был портрет руководителя СССР Иосифа Сталина.  

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Автор: Илья Романович
#украина #тимошенко #коронавирус

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