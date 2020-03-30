Мурашко рассказал о процессе распространения коронавируса в России

Россия пока не полностью вовлечена в процесс распространения коронавируса, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Об этом пишет РИА Новости. Мурашко ответил на вопрос журналистов о том, достигла ли ситуация с коронавирусом в России своего пика. По его словам, последние положительные лабораторные тесты и количество зараженных показывают устойчивый рост, но страна еще не полностью вовлечена в процесс.

Российский министр объяснил, что для развития процесса характерно заражение все большего количества людей. При этом, если применить контрмеры в виде разрыва цепочки передач, ситуация стабилизируется.

Объявленные президентом ограничения направлены на сдерживание распространения коронавируса, считает политик. Он называет сложившуюся ситуацию самой масштабной, вспомнив свиной грипп и атипичную пневмонию в 2009 и 2012 годах. Однако теперь у людей есть интернет, благодаря которому информация распространяется "быстрее, чем вирус".

На сегодняшний день количество зараженных по всему миру достигает более 634 тысяч человек. Следить за развитием ситуации с коронавирусом в России можно на сайте стопкоронавирус.рф.