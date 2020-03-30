Московский врач Шумилов предрек возможный спад эпидемии коронавируса в апреле

Коронавирус может снизить свое распространение в России уже в апреле, заявил заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.

Владимир Шумилов также отметил, что вирус становится все менее агрессивным. Об этом сообщает РИА Новости.

Профессор 67-ой московской больницы считает прогноз весьма благоприятным. Он сообщил, что при поступлении пациента с подозрением на коронавирус все необходимые обследования проводятся в течение около шести часов.

По данным на 29 марта в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом, 64 человека вылечились от болезни и 8 умерли.