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7:35   30 Марта 2020
Армия

Правительственные войска Сирии отразили атаку боевиков на западе Алеппо

Правительственные войска Сирии отразили атаку боевиков на западе Алеппо

На западе Сирии в провинции Алеппо террористы обстреляли позиции правительственных сил. Очередная провокация со стороны боевиков была предпринята в районе населенного пункта Аль-Атариб, сообщил новостной ресурс Masar Press Net.

Террористы на западе Алеппо ночью обстреляли позиции сирийской армии близ Аль-Атариба. Провокация вынудила открыть ответный огонь со стороны подразделений САА. Правительственные войска САР атаковали укрепрайоны боевиков и нанесли прямой удар по опорным пунктам террористов из ракетных установок.

Сирийская Арабская Армия и союзные силы также перебросили подкрепление в южную часть Идлиба, передает Федеральное агентство новостей. Международная коалиция направила в Сирию конвой, который вошел в страну через границу с Ираком, напрямую проследовав в район базы ВС США.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #саа #алеппо #обстрел

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