Заразившая коронавирусом односельчан украинка раскаялась перед ними на коленях

Женщина в разгар пандемии коронавируса вернулась из Италии на Украину. Она проигнорировала правила изоляции, в результате чего заразила COVID-19 своих родственников и некоторых односельчан.

На просторах YouTube появился видеоролик, в котором отчаявшаяся женщина просит прощения у жителей села Коленковцы, Черновицкая область, Западная Украина. Выяснилось, что женщина привезла в родной край из Италии коронавирус.

Из-за того, что украинка не соблюдала карантин, коронавирусом заразились ее дети и внуки, а также глава поселения и 14 местных жителей.

Женщина рассказала, что уже вылечилась от COVID-19, но она с семьей не может никуда выйти из-за постоянных угроз в ее сторону. Односельчане грозятся сжечь ее дом, расправиться с близкими людьми. Женщина призналась, что доедает последние продукты.