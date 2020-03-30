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7:33   30 Марта 2020
Общество

Заразившая коронавирусом односельчан украинка раскаялась перед ними на коленях

Заразившая коронавирусом односельчан украинка раскаялась перед ними на коленях

Женщина в разгар пандемии коронавируса вернулась из Италии на Украину. Она проигнорировала правила изоляции, в результате чего заразила COVID-19 своих родственников и некоторых односельчан.

На просторах YouTube появился видеоролик, в котором отчаявшаяся женщина просит прощения у жителей села Коленковцы, Черновицкая область, Западная Украина. Выяснилось, что женщина привезла в родной край из Италии коронавирус. 

Из-за того, что украинка не соблюдала карантин, коронавирусом заразились ее дети и внуки, а также глава поселения и 14 местных жителей. 

Женщина рассказала, что уже вылечилась от COVID-19, но она с семьей не может никуда выйти из-за постоянных угроз в ее сторону. Односельчане грозятся сжечь ее дом, расправиться с близкими людьми. Женщина призналась, что доедает последние продукты. 

"Я сегодня приехала, я вылечилась, вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится. Я прошу у вас прощения", – сказала женщина, встав на колени.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #киев #общество

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