Эксперт из Китая прогнозирует спад пандемии коронавируса в октябре

Эксперт из шанхайской больницы "Хуашань" Чжан Вэньхуна считает, что пандемия коронавируса может пойти на спад в октябре, однако временные рамки для окончания распространения вируса пока назвать нельзя, пишет местная газета "Шанхай дейли".

"Самым благоприятным сезоном может стать осень, поскольку есть вероятность того, что распространение вируса пойдет на спад не раньше октября", - отмечает эксперт.

Соответствующим мнением Чжан Вэньхун поделился во время видеоконференции по проблеме распространения нового коронавируса, в которой участвовали эксперты из многих стран мира.

Профессор медицины из Массачусетского университета Лу Шань предположил, что сейчас нужно сконцентрировать усилия на принятии мер в ответ на изменение вируса.

Также большого внимания требуют пациенты, которые переносят заболевание в легкой форме, ведь их число составляет около 80% от общего числа случаев инфицированных.