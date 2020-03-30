Российские военные провели дезинфекцию трех пансионатов в Италии

Российские и итальянские военные специалисты провели дизенцифионную обработку в трех пансионатах для пожилых людей. Как сообщает Минобороны РФ, работы велись в двух городах Италии.

Бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России и итальянских военных провели полную санитарную обработку в пансионате для пожилых людей "Святого Джузеппе" в городе Часниго, "Чечилия Чачия дель Негро" и "Газа Сирена" города Леффе".

Дезинфекции подверглось свыше 12 тысяч квадратных метров внутренних помещений и подъездных дорог.

Российских военных отправили в Италию для помощи в борьбе с COVID-19, в своей работе они используют мобильные комплексы дезинфекции и мобильные же лаборатории, которые позволяют за короткий срок определить возбудителя инфекции.