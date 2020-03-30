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6:26   30 Марта 2020
Общество

Российские ученые разрабатывают вакцину от нескольких видов коронавируса

Российские ученые разрабатывают вакцину от нескольких видов коронавируса

Российские ученые, в том числе сотрудники Российской академии наук (РАН), работают над изобретением прототипа вакцины против нескольких видов коронавируса. Под их началом в настоящее время разрабатывается три перспективных препарата.

Такое заявление ранее сделал вице-президент и по совместительству глава секции медико-биологических наук РАН Владимир Чехонин в беседе с журналистом РИА Новости. По его словам, две вакцины будут иметь свойства поливалентности, то есть подходить для лечения не одного только COVID-19, но и других видов коронавируса. 

"Разрабатывается прототип, повторю - прототип поливалентной вакцины против COVID-19, то есть такой, которая бы работала в отношении широкого спектра коронавирусов, не только от нынешнего", — подчеркнул Чехонин. 

Кроме того, в разработке находится еще один препарат на основе принципа совмещения частиц подобных вирусу с рекомбинантными элементами белков коронавируса. Над реализацией данного проекта работает группа специалистов из Института биоорганической химии Шемякина и Овчинниковой. Собеседник агентства уверен, что в скором времени им удастся изобрести эффективное лекарство. 

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Автор: Борис Нестеров
#наука #ран #вакцина #коронавирус

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