КНДР рассказала об успешном проведении испытаний многозарядной пусковой ракетной установки

Испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой ракетной установки накануне успешно прошли на территории КНДР. Правительство республики подтвердило факт запуска двух ракет в рамках тестирования.

Новостное агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские издания сообщило, что основной целью испытаний являлось тестирование стратегических возможностей и технических способностей новой установки.

Для этого Северная Корея выпустила две ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Снаряды пролетели около 230 километров, достигнув максимально высокой точки в 30 километров.

Озабоченность испытаниями выразили представители Франции. Действия Пхеньяна, по мнению внешнеполитического ведомства страны, подрывают безопасность и стабильность в регионе.