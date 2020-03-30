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5:20   30 Марта 2020
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КНДР рассказала об успешном проведении испытаний многозарядной пусковой ракетной установки

КНДР рассказала об успешном проведении испытаний многозарядной пусковой ракетной установки

Испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой ракетной установки накануне успешно прошли на территории КНДР. Правительство республики подтвердило факт запуска двух ракет в рамках тестирования.

Новостное агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские издания сообщило, что основной целью испытаний являлось тестирование стратегических возможностей и технических способностей новой установки. 

Для этого Северная Корея выпустила две ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Снаряды пролетели около 230 километров, достигнув максимально высокой точки в 30 километров.

Озабоченность испытаниями выразили представители Франции. Действия Пхеньяна, по мнению внешнеполитического ведомства страны, подрывают безопасность и стабильность в регионе.

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Автор: Василий Пименов

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