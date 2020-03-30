Трамп заявил, что смерть 200 тысяч американцев — хороший результат борьбы с COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что если из-за коронавируса в Штатах умрут 100-200 тысяч человек, это будет хорошим результатом работы, которую власти проводят по борьбе с распространением инфекции. Хозяин Белого дома сообщил об этом журналистам в ходе очередного брифинга.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи ранее сообщил, что число жертв коронавируса в Соединенных Штатах может достигнуть отметки в 100-200 тысяч человек. Миллионы людей при этом будут заражены.

Трамп заявил, что если бы американские власти бездействовали в ситуации с коронавирусом, от него бы уже погибли миллионы людей. Президент США добавил, что если в стране будет 100-200 тысяч жертв, это будет означать, что власти проделали хорошую работу. Американский лидер напомнил, что по некоторым прогнозам, от коронавирусной инфекции в США могут умереть до 2,2 млн человек.