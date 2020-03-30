Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Марков: Россия оказала Италии существенную помощь, в то время как Европа бездействует

Марков: Россия оказала Италии существенную помощь, в то время как Европа бездействует

 Режим самоизоляции ввели в Московской области

Режим самоизоляции ввели в Московской области
Бунт заключенных в сирийской тюрьме в Хасаке позволил сбежать четырем террористам ИГ

Бунт заключенных в сирийской тюрьме в Хасаке позволил сбежать четырем террористам ИГ

 Трамп заявил, что смерть 200 тысяч американцев — хороший результат борьбы с COVID-19

Трамп заявил, что смерть 200 тысяч американцев — хороший результат борьбы с COVID-19
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
Марков: Россия оказала Италии существенную помощь, в то время как Европа бездействует

Марков: Россия оказала Италии существенную помощь, в то время как Европа бездействует

 Режим самоизоляции ввели в Московской области

Режим самоизоляции ввели в Московской области
Бунт заключенных в сирийской тюрьме в Хасаке позволил сбежать четырем террористам ИГ

Бунт заключенных в сирийской тюрьме в Хасаке позволил сбежать четырем террористам ИГ

 Трамп заявил, что смерть 200 тысяч американцев — хороший результат борьбы с COVID-19

Трамп заявил, что смерть 200 тысяч американцев — хороший результат борьбы с COVID-19
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
4:59   30 Марта 2020
Политика

Трамп заявил, что смерть 200 тысяч американцев — хороший результат борьбы с COVID-19

Трамп заявил, что смерть 200 тысяч американцев — хороший результат борьбы с COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что если из-за коронавируса в Штатах умрут 100-200 тысяч человек, это будет хорошим результатом работы, которую власти проводят по борьбе с распространением инфекции. Хозяин Белого дома сообщил об этом журналистам в ходе очередного брифинга.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи ранее сообщил, что число жертв коронавируса в Соединенных Штатах может достигнуть отметки в 100-200 тысяч человек. Миллионы людей при этом будут заражены.

Трамп заявил, что если бы американские власти бездействовали в ситуации с коронавирусом, от него бы уже погибли миллионы людей. Президент США добавил, что если в стране будет 100-200 тысяч жертв, это будет означать, что власти проделали хорошую работу. Американский лидер напомнил, что по некоторым прогнозам, от коронавирусной инфекции в США могут умереть до 2,2 млн человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сша #трамп #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...