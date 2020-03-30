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4:02   30 Марта 2020
Экономика

Нефть марки WTI подешевела до 20 долларов за баррель

Нефть марки WTI подешевела до 20 долларов за баррель

Стоимость на нефть марки WTI впервые с 2002 года опустилась 20 долларов за баррель. Это обусловлено кризисом на рынке "черного золота" и непростой эпидемиологической ситуацией из-за пандемии нового коронавируса.

Цена на нефть марки WTI упала на 8,52% до 19,98 долларов за баррель по состоянию на 1:40 по московском времени. Марка Brent упала в цене на 4,65% до 26,6 долларов за баррель. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале марта страны в рамках ОПЕК+ не пришли к новым договоренностям по добыче нефти. Россия настаивала на сохранении существующих условий, а Саудовская Аравия предлагала сократить добычу. С 1 апреля прекратят свое действие ограничения на добычу нефти.

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Автор: Василий Пименов
#нефть #wti

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