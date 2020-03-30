Марков: Россия оказала Италии существенную помощь, в то время как Европа бездействует

Италия восторженно отнеслась к помощи России в период пандемии коронавируса. Сергей Марков в интервью с Федеральным агентством новостей объяснил, почему европейские страны не поддержали итальянцев.

Председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков прокомментировал реакцию Франции на прибытие 15 самолетов с медоборудованием и специалистами из РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон упрекнул Италию тем, что вместе с Германией они отправили в Рим 2 млн медицинских масок и несколько десятков тысяч халатов. Следовательно Италии не стоит "пьянеть" от российской поддержки.

Собеседник ФАН считает, что ЕС был шокирован безразличием США, которые отвернулись от одного из главных стратегических союзников. Вместо того, чтобы поддержать охваченную коронавирусом страну, Вашингтон самовольно закрыл въезд для иностранцев заранее не обсудив это с Евросоюзом.

Эксперт считает, что в Европе нет единства. Это демонстрируют действия НАТО. Организация, созданная, казалось бы, для осуществления коллективной безопасности, в критический момент ничего не предприняла.