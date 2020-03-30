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3:12   30 Марта 2020
Технологии

Москвичам могут выдать пропуска с QR-кодом для передвижений по городу

Москвичам могут выдать пропуска с QR-кодом для передвижений по городу

Жителям Москвы могут выдать специальные пропуска с QR-кодом для передвижения по городу. Об этом сообщил председатель "Деловой России" Алексей Репик.

Москвичам могут начать выдавать спецпропуска с QR-кодом с зафифрованными личными данными, такими, как домашний адрес, которые необходимо будет использовать при передвижениях по столичному мегаполису. В пропусках жителей Москвы, которые работают не удаленно, будет зафиксирован также адрес места работы, сообщил Репик.

Право поездок на работу по спецпропускам при отсутствии возможности перехода на удаленный режим будут определять, исходя из экономической ситуации. У тех, кто работает на удаленке, QR-код будет содержать информацию только о домашнем адресе, сообщил председатель "Деловой России" в беседе с РБК.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о введении с понедельника в Москве режима всеобщей самоизоляции, который предусматривает ограничения для всех жителей столицы, вне зависимости от их возраста. Соответствующее решение было принято исходя из профилактики распространения коронавирусной инфекции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #карантин

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