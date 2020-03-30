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2:14   30 Марта 2020
Общество

Режим самоизоляции ввели в Московской области

Режим самоизоляции ввели в Московской области

Режим самоизоляции в обязательном порядке ввели всех жителей Московской области вне зависимости от возраста. Этот режим вступил в силу в соответствии с подписанным губернатором региона Андреем Воробьевым указом.

Согласно этому указу, выходить из своей квартиры будет разрешено только для обращения за неотложной медпомощью, в условиях риска для своей жизни или здоровья, при необходимости отправиться на работу, для покупок в ближайшем продуктовом магазине или в аптеке, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии не дальше 100 метров от дома.

Также стало известно, что ласти Московской области не собираются вводить комендантский час.

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Автор: Кристина Мокроусова
#московская область #карантин #коронавирус

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