Режим самоизоляции ввели в Московской области

Режим самоизоляции в обязательном порядке ввели всех жителей Московской области вне зависимости от возраста. Этот режим вступил в силу в соответствии с подписанным губернатором региона Андреем Воробьевым указом.

Согласно этому указу, выходить из своей квартиры будет разрешено только для обращения за неотложной медпомощью, в условиях риска для своей жизни или здоровья, при необходимости отправиться на работу, для покупок в ближайшем продуктовом магазине или в аптеке, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии не дальше 100 метров от дома.

Также стало известно, что ласти Московской области не собираются вводить комендантский час.