Посол Сирии в РФ заявил об отсутствии COVID-19 среди сирийцев в России

Сирийцы, находящиеся на территории России, не имеют ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

22 марта в Сирии был зарегистрирован случай заболевания COVID-19. Коронавирус был обнаружен у 20-летней сирийки, которая прилетела из-за границы. Республиканский министр здравоохранения Низара Язиджи уверяет, что власти приняли все необходимые меры для лечения пациентки.

Правительство Сирии ввело ограничения на движение общественного транспорта и такси в целях снижения распространения нового вируса. В стране также объявили о введении комендантского часа. Он действует на территории САР с 18.00 до 6.00.