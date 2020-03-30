Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Режим самоизоляции ввели в Московской области

Режим самоизоляции ввели в Московской области

 Посол Сирии в РФ заявил об отсутствии COVID-19 среди сирийцев в России

Посол Сирии в РФ заявил об отсутствии COVID-19 среди сирийцев в России
Зеленский назвал возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом на Украине

Зеленский назвал возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом на Украине

 Госдума РФ продолжит работать, несмотря на введение режима самоизоляции в Москве

Госдума РФ продолжит работать, несмотря на введение режима самоизоляции в Москве
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
Режим самоизоляции ввели в Московской области

Режим самоизоляции ввели в Московской области

 Посол Сирии в РФ заявил об отсутствии COVID-19 среди сирийцев в России

Посол Сирии в РФ заявил об отсутствии COVID-19 среди сирийцев в России
Зеленский назвал возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом на Украине

Зеленский назвал возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом на Украине

 Госдума РФ продолжит работать, несмотря на введение режима самоизоляции в Москве

Госдума РФ продолжит работать, несмотря на введение режима самоизоляции в Москве
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
2:13   30 Марта 2020
Общество

Посол Сирии в РФ заявил об отсутствии COVID-19 среди сирийцев в России

Посол Сирии в РФ заявил об отсутствии COVID-19 среди сирийцев в России

Сирийцы, находящиеся на территории России, не имеют ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

22 марта в Сирии был зарегистрирован случай заболевания COVID-19. Коронавирус был обнаружен у 20-летней сирийки, которая прилетела из-за границы. Республиканский министр здравоохранения Низара Язиджи уверяет, что власти приняли все необходимые меры для лечения пациентки.

Правительство Сирии ввело ограничения на движение общественного транспорта и такси в целях снижения распространения нового вируса. В стране также объявили о введении комендантского часа. Он действует на территории САР с 18.00 до 6.00.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#сирия #рф #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...