Правительство РФ исключило табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

Кабинет министров РФ утвердил новую редакцию распоряжения с перечнем непродовольственных товаров первой необходимости.

На сайте правительства сообщается, что утвержден рекомендуемый список непродовольственных товаров. При этом отмечается, что органы государственной власти регионов вправе изменять данный перечень на уровне субъектов, исходя из санитарно-эпидемической обстановк.

Новый перечень состоит из 23 пунктов, но некоторые из позиций претерпели изменения. В частности, из него была исключена табачная продукция, похоронные принадлежности, печатные издания и автомобильные запчасти.

При этом некоторые из пунктов получили детальное описание. В частности, вместо "Мыло и моющие средства" появились отдельные пункты "Мыло хозяйственное" и "Мыло туалетное". Также подробное описание получили товары, которые предназначаются для младенцев и детей.