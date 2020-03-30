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1:19   30 Марта 2020
Общество

Эпидемиолог Брико прокомментировал меры по борьбе с COVID-19 в Москве

Эпидемиолог Брико прокомментировал меры по борьбе с COVID-19 в Москве

Принятые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Москвы оценили в Минздраве России. Свое мнение на этот счет высказал главный эпидемиолог ведомства Николай Брико.

Слова медика приводит RT со ссылкой на Интерфакс. По словам специалиста, введенный ранее в столице режим самоизоляции при условии его соблюдения значительно снизит динамику инфицирования, тем самым ослабив давление на медицинскую систему. 

"Усиление изоляции способствует ослаблению интенсивности распространения коронавируса и увеличения количества новых случаев инфицирования", — цитирует издание слова Брико.

Эпидемиолог настоятельно порекомендовал соотечественникам оставаться дома. Николай Брико уверен, что из-за низкого уровня ответственности некоторых граждан правительству России и врачам, борющимся с коронавирусом, сложнее достичь задуманных результатов. 

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Автор: Борис Нестеров
#москва #минздрав рф #коронавирус

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