Зеленский назвал возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, как может развиваться дальнейшая ситуация с коронавирусом на Украине. Возможные сценарии он озвучил в своем обращении к гражданам, опубликованном в Facebook.

Первый сценарий предполагает, что коронавирусом будут заражены от 3% до 5% населения Украины. Зеленский подчеркнул, что это очень болезненные цифры.

Второй сценарий, по словам украинского президента, включает в себя риски заболевания каждого четвертого. Третий сценарий - наихудший, он предполагает, что одновременно будут заражены 50% граждан.

Зеленский призвал украинцев соблюдать карантинные меры, так как в случае ухудшения ситуации в стране врачи могут не справиться с таким большим количеством пациентов, передает Федеральное агентство новостей.