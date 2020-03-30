Медведев назвал ситуацию с коронавирусом реальной угрозой для всей цивилизации

Прислушаться к президенту и проявить самодисциплину необходимо для избежания введения более жестких мер в ситуации распространения коронавируса нового типа, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что все необходимые меры по борьбе с коронавирусом уже принимаются. Он также выразил благодарность всем российским врачам, которые переносят труднейшие испытания, ежедневно помогая пациентам.

Медведев считает, что россияне должны быть готовы к разным сценариям развития распространения инфекции. Он добавил, что неблагоприятный сценарий потребует введения более жестких ограничительных мер, подчеркнув, что самое главное не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков.