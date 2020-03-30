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0:26   30 Марта 2020
Общество

Московская область не вводит комендантский час

Московская область не вводит комендантский час

Власти Московской области не собираются вводить комендантский час.

Всеобщий режим самоизоляции был объявлен в Подмосковье в воскресенье вечером из-за распространения коронавируса нового типа. Выходить на улицу можно только в аптеку и за продуктами.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в Москве с понедельника режима самоизоляции  для всех возрастов жителей столицы, на улицу можно выходить в случае крайней необходимости. Власти разработают спецаильные пропуска для передвижения по городу.

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Автор: Борис Нестеров
#карантин #самоизоляция #коронавирус

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