Московская область не вводит комендантский час

Власти Московской области не собираются вводить комендантский час.

Всеобщий режим самоизоляции был объявлен в Подмосковье в воскресенье вечером из-за распространения коронавируса нового типа. Выходить на улицу можно только в аптеку и за продуктами.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в Москве с понедельника режима самоизоляции для всех возрастов жителей столицы, на улицу можно выходить в случае крайней необходимости. Власти разработают спецаильные пропуска для передвижения по городу.