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0:18   30 Марта 2020
Общество

Нарушившие карантин жители Москвы будут привлечены к ответственности

Нарушившие карантин жители Москвы будут привлечены к ответственности

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова заявила о введении наказания за нарушение самоизоляции.

Решение о мерах ответственности за нарушение карантина будет принято в ближайшие дни, заявила она. Правовой акт призван определить порядок осуществления контроля над соблюдением режима самоизоляции и установить ответственность за его нарушение.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что московские парламентарии уже начали обсуждение о возможных наказаниях за нарушение ограничительных мер из-за коронавируса. Депутаты рассматривают оперативное принятие законодательных мер, которые будут направлены на противодействие распространению заболевания.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел с 30 марта строгий режим самоизоляции в столице в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Граждане могут покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Городские власти устанавливают порядок выдачи спецпропусков для выхода на улицу.

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Автор: Илья Романович
#москва #карантин #наказание #коронавирус

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