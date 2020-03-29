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23:44   29 Марта 2020
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Самолет Аэрофлота готовиться к экстренной посадке в Шереметьево

Самолет Аэрофлота готовиться к экстренной посадке в Шереметьево

Экипаж самолета российской авиакомпании "Аэрофлот" сообщил о совершении экстренной посадки в аэропорту Шереметьево по причине отказа левого двигателя.

Известно, что воздушное судно следовало из Сочи в Москву, однако на подлете к месту прибытия капитан Boeing 737-800 проинформировал о неисправности одного из двигателей. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление источника в экстренных службах, согласно данным которого на борту самолета находится 161 человек, включая экипаж.

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Автор: Илья Романович
#аэрофлот #происшествие

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