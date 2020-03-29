Главный инфекционист США прогнозирует до 200 тысяч летальных исходов от COVID-19

Коронавирус нового типа может унести жизни до 200 тысяч американцев, заявил член правительственной группы по борьбе с пандемией COVID-19, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Не менее миллиона жителей США может заразиться коронавирусной инфекцией, по мнению Фаучи. Об этом сообщает ФАН.

Он отметил, что смотря на то, что происходит сейчас, можно говорить о ста до двухсот тысяч смертельных случаев

Сейчас США лидируют по числу заболевших COVID-19, в стране новым вирусом заболело более 124 тысяч человек, справиться с болезнью смогли 2,6 тысяч человек, погибло более 2 тысяч человек.