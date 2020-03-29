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Госдума РФ продолжит работать, несмотря на введение режима самоизоляции в Москве

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23:26   29 Марта 2020
Политика

Госдума РФ продолжит работать, несмотря на введение режима самоизоляции в Москве

Госдума РФ продолжит работать, несмотря на введение режима самоизоляции в Москве

Введение самоизоляции для всех жителей Москвы не изменит режим работы для Госдумы РФ, заявил зампред комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов.

С понедельника в Москве вступит в силу режим всеобщей самоизоляции, который не допускает выхода на улицу из дома без серьезной надобности, о чем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Михаил Романов рассказал, что Госдума продолжит работать в прежнем режиме. Он отметил, что на вторник запланировано важное заседание, на котором будут рассмотрены законопроекты, направленные на борьбу с коронавирусом.

По последним данным в Москве на 29 марта зафиксировано 1014 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 28 человек и 6 скончались.

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Автор: Василий Пименов
#госдума #собянин #самоизоляция

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