Госдума РФ продолжит работать, несмотря на введение режима самоизоляции в Москве

Введение самоизоляции для всех жителей Москвы не изменит режим работы для Госдумы РФ, заявил зампред комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов.

С понедельника в Москве вступит в силу режим всеобщей самоизоляции, который не допускает выхода на улицу из дома без серьезной надобности, о чем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Михаил Романов рассказал, что Госдума продолжит работать в прежнем режиме. Он отметил, что на вторник запланировано важное заседание, на котором будут рассмотрены законопроекты, направленные на борьбу с коронавирусом.

По последним данным в Москве на 29 марта зафиксировано 1014 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 28 человек и 6 скончались.