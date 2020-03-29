Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Борющихся с коронавирусом москвичей обеспечат бесплатными лекарствами

Борющихся с коронавирусом москвичей обеспечат бесплатными лекарствами

 Эпидемиолог назвал способы, которыми можно остановить COVID-19 до разработки вакцины

Эпидемиолог назвал способы, которыми можно остановить COVID-19 до разработки вакцины
Госдума РФ продолжит работать, несмотря на введение режима самоизоляции в Москве

Госдума РФ продолжит работать, несмотря на введение режима самоизоляции в Москве

 Заявления США в адрес Китая о вспышке COVID-19 вызвали "недоумение" в МИД РФ

Заявления США в адрес Китая о вспышке COVID-19 вызвали "недоумение" в МИД РФ
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
Борющихся с коронавирусом москвичей обеспечат бесплатными лекарствами

Борющихся с коронавирусом москвичей обеспечат бесплатными лекарствами

 Эпидемиолог назвал способы, которыми можно остановить COVID-19 до разработки вакцины

Эпидемиолог назвал способы, которыми можно остановить COVID-19 до разработки вакцины
Госдума РФ продолжит работать, несмотря на введение режима самоизоляции в Москве

Госдума РФ продолжит работать, несмотря на введение режима самоизоляции в Москве

 Заявления США в адрес Китая о вспышке COVID-19 вызвали "недоумение" в МИД РФ

Заявления США в адрес Китая о вспышке COVID-19 вызвали "недоумение" в МИД РФ
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
23:00   29 Марта 2020
Политика

Заявления США в адрес Китая о вспышке COVID-19 вызвали "недоумение" в МИД РФ

Заявления США в адрес Китая о вспышке COVID-19 вызвали "недоумение" в МИД РФ

Представитель Министерства иностранных дел России высказался по поводу обвинений, предъявляемых США в адрес КНР, в связи с началом эпидемии коронавируса. По словам источника в ведомстве, подобные заявления вызывают лишь "недоумение".

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова дипломата, для того, чтобы установить реальную причину возникновения вируса, необходимо провести тщательное расследование. По его мнению, несмотря на то, что у России нет доказательств причастности США к инфекционной вспышке, у Москвы все же есть вопросы в отношении американской стороны по поводу появления коронавируса. 

"Однако давно с озабоченностью наблюдаем за военно-биологической деятельностью США...Иначе говоря, вопросы к США действительно есть", — отметил источник в МИД РФ.

Ранее в китайском внешнеполитическом ведомстве допустили американское происхождение коронавируса нового типа. Представитель министерства высказал мысль о намеренном завозе инфекции на территорию Китая военными США. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сша #китай #мид россии #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...