Заявления США в адрес Китая о вспышке COVID-19 вызвали "недоумение" в МИД РФ

Представитель Министерства иностранных дел России высказался по поводу обвинений, предъявляемых США в адрес КНР, в связи с началом эпидемии коронавируса. По словам источника в ведомстве, подобные заявления вызывают лишь "недоумение".

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова дипломата, для того, чтобы установить реальную причину возникновения вируса, необходимо провести тщательное расследование. По его мнению, несмотря на то, что у России нет доказательств причастности США к инфекционной вспышке, у Москвы все же есть вопросы в отношении американской стороны по поводу появления коронавируса.

"Однако давно с озабоченностью наблюдаем за военно-биологической деятельностью США...Иначе говоря, вопросы к США действительно есть", — отметил источник в МИД РФ.

Ранее в китайском внешнеполитическом ведомстве допустили американское происхождение коронавируса нового типа. Представитель министерства высказал мысль о намеренном завозе инфекции на территорию Китая военными США.