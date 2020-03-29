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22:49   29 Марта 2020
Армия

Военная полиция РФ продолжает патрулировать в сирийских провинциях Алеппо и Хасаке

Военная полиция РФ продолжает патрулировать в сирийских провинциях Алеппо и Хасаке

Российская военная полиция продолжает вести патрулирование на границе Сирии и Турции по маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Подразделения военной полиции РФ продолжают патрулирование в провинции Алеппо и Хасаке. Армейская авиация проводит воздушное патрулирование по намеченному маршруту, заявил контр-адмирал.

За последние 24 часа не было зарегистрировано обстрелов и выпадов от группировок, находящихся под контролем Турции, заявил Журавлев.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #алеппо #патрулирование #цпвс

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