Военная полиция РФ продолжает патрулировать в сирийских провинциях Алеппо и Хасаке

Российская военная полиция продолжает вести патрулирование на границе Сирии и Турции по маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Подразделения военной полиции РФ продолжают патрулирование в провинции Алеппо и Хасаке. Армейская авиация проводит воздушное патрулирование по намеченному маршруту, заявил контр-адмирал.

За последние 24 часа не было зарегистрировано обстрелов и выпадов от группировок, находящихся под контролем Турции, заявил Журавлев.