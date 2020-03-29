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22:06   29 Марта 2020
Общество

Борющихся с коронавирусом москвичей обеспечат бесплатными лекарствами

Борющихся с коронавирусом москвичей обеспечат бесплатными лекарствами

Граждан Москвы, борющихся с коронавирусной инфекцией, бесплатно обеспечат антивирусными лекарствами. В данную категорию людей входят как пациенты, проходящие лечение на дому, так и медицинские специалисты.

Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, москвичи заболевшие пневмонией, вызванной вирусом COVID-19, и находящиеся в стабильном состоянии на амбулаторном лечении, могут рассчитывать на бесплатное предоставление препаратов. 

"Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты", — сообщил Собянин. 

Кроме того, аналогичную поддержку получат медицинские сотрудники, которые принимают участие в недопущении распространения коронавируса нового типа. По словам столичного главы, вывоз лекарств на дом будет осуществляться работниками бригады скорой помощи, добровольцами и сотрудниками поликлиник.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #собянин #коронавирус

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