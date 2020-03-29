Эпидемиолог назвал способы, которыми можно остановить COVID-19 до разработки вакцины
Люди должны знать о масштабах распространения вируса в стране, мире и рисках от этого. Необходимо соблюдать всеобщую самоизоляцию, чтобы остановить распространение коронавируса нового типа, заявил врач-эпидемиолог Михаил Фаворов.
Эпидемиолог рассказал, что главной ошибкой, которая совершили власти в 2002 и в 2013 году во время вспышки атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома, стало неинформирование населения о скорости передачи болезни и отсутствие строгих требований в соблюдении мер самоизоляции.
В китайском Ухане принятые меры были более жесткими, что помогло вовремя уменьшить количество зараженных.
Людям важно оставаться дома, чтобы сократить возможность появления новых очагов болезни.
"Равнодушное отношение к таким опасным заболеваниям не проходит бесследно. Пример тому Италия, которая потеряла огромное количество людей. История с COVID-19 там превратилась в национальную трагедию", — подчеркнул врач.