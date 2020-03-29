Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эпидемиолог назвал способы, которыми можно остановить COVID-19 до разработки вакцины

Эпидемиолог назвал способы, которыми можно остановить COVID-19 до разработки вакцины

 Жители Московской области с апреля будут получать компенсацию по безработице

Жители Московской области с апреля будут получать компенсацию по безработице
Расшифровка черных ящиков с украинского самолета в Иране приостановлена из-за коронавируса

Расшифровка черных ящиков с украинского самолета в Иране приостановлена из-за коронавируса

 Кевехази сказал, что глобалисты хотят воспользоваться ситуацией с коронавирусом

Кевехази сказал, что глобалисты хотят воспользоваться ситуацией с коронавирусом
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
Эпидемиолог назвал способы, которыми можно остановить COVID-19 до разработки вакцины

Эпидемиолог назвал способы, которыми можно остановить COVID-19 до разработки вакцины

 Жители Московской области с апреля будут получать компенсацию по безработице

Жители Московской области с апреля будут получать компенсацию по безработице
Расшифровка черных ящиков с украинского самолета в Иране приостановлена из-за коронавируса

Расшифровка черных ящиков с украинского самолета в Иране приостановлена из-за коронавируса

 Кевехази сказал, что глобалисты хотят воспользоваться ситуацией с коронавирусом

Кевехази сказал, что глобалисты хотят воспользоваться ситуацией с коронавирусом
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
21:58   29 Марта 2020
Общество

Эпидемиолог назвал способы, которыми можно остановить COVID-19 до разработки вакцины

Эпидемиолог назвал способы, которыми можно остановить COVID-19 до разработки вакцины

Люди должны знать о масштабах распространения вируса в стране, мире и рисках от этого. Необходимо соблюдать всеобщую самоизоляцию, чтобы остановить распространение коронавируса нового типа, заявил врач-эпидемиолог Михаил Фаворов.

Эпидемиолог рассказал, что главной ошибкой, которая совершили власти в 2002 и в 2013 году во время вспышки атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома, стало неинформирование населения о скорости передачи болезни и отсутствие строгих требований в соблюдении мер самоизоляции.

В китайском Ухане принятые меры были более жесткими, что помогло вовремя уменьшить количество зараженных.

Людям важно оставаться дома, чтобы сократить возможность появления новых очагов болезни.

"Равнодушное отношение к таким опасным заболеваниям не проходит бесследно. Пример тому Италия, которая потеряла огромное количество людей. История с COVID-19 там превратилась в национальную трагедию", — подчеркнул врач.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...