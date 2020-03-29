Жители Московской области с апреля будут получать компенсацию по безработице

Жители Подмосковья будут получать с начала апреля денежные компенсации по безработице на фоне развития ситуации с коронавирусом.

Региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием обнародовал информацию о выплатах в размере 15 тыс. рублей для граждан Московской области, не имеющих работы. Первые денежные средства начнут поступать уже с 1 апреля.

В региональном штабе подчеркнули, что безработные жители Подмосковья, отправленные на обучение, будут иметь возможность получать соответствующую стипендию.

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекции за последние сутки в регионе повысилось на 27. Всего на территории Московской области инфицировано 112 человек, десять из которых были вылечены и успешно выписаны из больницы.