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21:11   29 Марта 2020
Политика

Расшифровка черных ящиков с украинского самолета в Иране приостановлена из-за коронавируса

Расшифровка черных ящиков с украинского самолета в Иране приостановлена из-за коронавируса

Иранские специалисты приостановили работы по расшифровке бортовых самописцев с украинского Boeing 737-800, который потерпел крушение в январе после вылета из аэропорта Тегерана. Приостановка работ связана с распространением коронавируса.

Расшифровка иранскими специалистами черных ящиков с украинского самолета будет продолжена после "нормализации ситуации" в Иране. Об этом заявил министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами, передает РИА Новости.

Украинский самолет Boeing 737-800, следовавший из Тегерана в Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана в январе этого года. На борту находились 176 человек, все они погибли. В числе жертв авиакатастрофы граждане Канады, Украины, Великобритании, Германии, Афганистана и Швеции. 

11 января иранские военные сообщили, что сбили украинский лайнер по ошибке. Маршрут самолета пролегал мимо военного объекта Ирана, самолет посчитали вражеской целью, то есть крылатой ракетой. В Иране в то время ожидали атаки со стороны США, в связи с этим ПВО были приведены в боевую готовность. 

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Автор: Василий Пименов
#украина #иран #самолет #черные ящики

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