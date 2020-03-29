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Кевехази сказал, что глобалисты хотят воспользоваться ситуацией с коронавирусом
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20:59   29 Марта 2020
Политика

Кевехази сказал, что глобалисты хотят воспользоваться ситуацией с коронавирусом

Кевехази сказал, что глобалисты хотят воспользоваться ситуацией с коронавирусом

Венгерский эксперт Миклош Кевехази прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса по территории Европы.

Кевехази в журнале Magyar Nemzet разобрал последовательность событий распространения коронавируса в Европе. Сообщается о количестве времени от регистрации первого случая коронавируса в стране и до того, как предприняли определенные методы для противостояния вирусу.

Как передает "ПолитРоссия", во время развития коронавируса в Венгрии оппозиция страны твердила, что уже поздно объявлять чрезвычайное положение, а потом стали говорить, что в стране недостаточно аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Позже стали появляться слухи о нехватке масок. В момент приземления в аэропорту гигантского самолета с 3 млн масок на борту один из руководителей оппозиции в телевизионном эфире осудил правительство за неумение договориться с КНР о доставке этих защитных средств.

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Автор: Руслан Неглинный
#европа #венгрия #коронавирус

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