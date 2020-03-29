Спецназ ЛНА сообщил о боях в окрестностях Триполи

Ожесточенные бои идут на направлениях Салах ад-Дин и Ас-Сидра в Ливии между военными ЛНА и боевиками так называемого Правительства национального согласия. Боестолкновениям предшествовали вооруженные провокации террористов и наемников ПНС.

Сообщение об ожесточенных боях в направлении Ас-Сидра и Салах ад-Дин близ Триполи появилось на официальной странице спецназа Ливийской национальной армии "Защитники Абу Салим" в социальной сети.

Федеральное агентство новостей сообщало, что подконтрольные ПНС Ливии боевики систематически нарушают режим прекращения огня. Провокационные атаки позиций ЛНА продолжаются, несмотря на установленное в связи с пандемией коронавируса перемирие.

Жители ливийской столицы в соцсетях сообщили об обстрелах в Аз-Затарне и в окрестностях лагеря Ан-Наклия в районе Тарик Аль-Матар.