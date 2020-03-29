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Расшифровка черных ящиков с украинского самолета в Иране приостановлена из-за коронавируса

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 Кевехази сказал, что глобалисты хотят воспользоваться ситуацией с коронавирусом

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20:42   29 Марта 2020
Политика

Спецназ ЛНА сообщил о боях в окрестностях Триполи

Спецназ ЛНА сообщил о боях в окрестностях Триполи

Ожесточенные бои идут на направлениях Салах ад-Дин и Ас-Сидра в Ливии между военными ЛНА и боевиками так называемого Правительства национального согласия. Боестолкновениям предшествовали вооруженные провокации террористов и наемников ПНС.

Сообщение об ожесточенных боях в направлении Ас-Сидра и Салах ад-Дин близ Триполи появилось на официальной странице спецназа Ливийской национальной армии "Защитники Абу Салим" в социальной сети. 

Федеральное агентство новостей сообщало, что подконтрольные ПНС Ливии боевики систематически нарушают режим прекращения огня. Провокационные атаки позиций ЛНА продолжаются, несмотря на установленное в связи с пандемией коронавируса перемирие.

Жители ливийской столицы в соцсетях сообщили об обстрелах в Аз-Затарне и в окрестностях лагеря Ан-Наклия в районе Тарик Аль-Матар. 

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #лна #саррадж #пнс ливии

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