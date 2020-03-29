Песков прокомментировал меры предосторожности в связи с коронавирусом

Введенные меры по борьбе с коронавирусом не являются жесткими, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России на сегодняшний день зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом. Президент России Владимир Путин объявил о выходной неделе с 28 марта по 3 апреля в связи с распространением коронавируса в стране. Власти РФ призывают воздержаться от посещения общественных мест, и выходить на улицу только при острой необходимости. Все развлекательные и спортивные заведения закрыты на время карантина.

Власти Китая сообщили о распространении коронавируса в конце декабря 2019 года. Вся актуальная информация о вирусе размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Она ежедневно обновляется, узнать можно все данные о заболевших и выздоровевших пациентах.