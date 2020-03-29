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Эпидемиолог назвал способы, которыми можно остановить COVID-19 до разработки вакцины

Эпидемиолог назвал способы, которыми можно остановить COVID-19 до разработки вакцины

 Жители Московской области с апреля будут получать компенсацию по безработице

Жители Московской области с апреля будут получать компенсацию по безработице
Расшифровка черных ящиков с украинского самолета в Иране приостановлена из-за коронавируса

Расшифровка черных ящиков с украинского самолета в Иране приостановлена из-за коронавируса

 Кевехази сказал, что глобалисты хотят воспользоваться ситуацией с коронавирусом

Кевехази сказал, что глобалисты хотят воспользоваться ситуацией с коронавирусом
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
20:42   29 Марта 2020
Общество

Песков прокомментировал меры предосторожности в связи с коронавирусом

Песков прокомментировал меры предосторожности в связи с коронавирусом

Введенные меры по борьбе с коронавирусом не являются жесткими, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России на сегодняшний день зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом. Президент России Владимир Путин объявил о выходной неделе с 28 марта по 3 апреля в связи с распространением коронавируса в стране. Власти РФ призывают воздержаться от посещения общественных мест, и выходить на улицу только при острой необходимости. Все развлекательные и спортивные заведения закрыты на время карантина.

Власти Китая сообщили о распространении коронавируса в конце декабря 2019 года. Вся актуальная информация о вирусе размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Она ежедневно обновляется, узнать можно все данные о заболевших и выздоровевших пациентах.

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Автор: Юлия Яковлева
#песков #россияне #коронавирус

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