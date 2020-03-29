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Расшифровка черных ящиков с украинского самолета в Иране приостановлена из-за коронавируса

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 Кевехази сказал, что глобалисты хотят воспользоваться ситуацией с коронавирусом

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20:31   29 Марта 2020
Политика

Союз ливийских племен поддержал ЛНА в борьбе с террористическими группировками

Союз ливийских племен поддержал ЛНА в борьбе с террористическими группировками

Союз ливийских племен поддержал военнослужащих ЛНА, которые сражаются с террористическими и экстремистскими группировками.

В Союзе призвали к объединению всех ливийских племен против террористов, которые угрожают стране, сообщает ФАН. Представители организации хотят восстановить мир и порядок в Ливии, чтобы она была единым государством.

Заявление Союза ливийских племен приурочено к 50-летию эвакуации военных баз Великобритании с территории африканской страны. Союз также почтил память бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого 20 октября 2011 года.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #африка #лна

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