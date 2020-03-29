Депутат от КПРФ Губенко и его супруга госпитализированы с подозрением на коронавирус
Николая Губенко могли заразить коронавирусной инфекцией его коллеги по партии в московском парламенте, считает депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова.
Некоторые СМИ сообщали, что коммуниста Николая Губенко вместе с его супругой госпитализировали в Коммунарку, поскольку у депутата диагностировали пневмонию. В медучреждении он сдаст все необходимые тесты для выявления коронавируса.
Коммунистка Елена Шувалова в ходе общения с корреспондентом Nation News подчеркнула, что Губенко уже несколько месяцев не посещал заседания московского парламента, но контактировал с помощниками, поэтому, если у него подтвердится опасная инфекция, заразить его могли именно ассистенты.
Редакция вышеуказанного издания попыталась связаться с Губенко, но он оказался недоступен.