Депутат от КПРФ Губенко и его супруга госпитализированы с подозрением на коронавирус

Николая Губенко могли заразить коронавирусной инфекцией его коллеги по партии в московском парламенте, считает депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова.

Некоторые СМИ сообщали, что коммуниста Николая Губенко вместе с его супругой госпитализировали в Коммунарку, поскольку у депутата диагностировали пневмонию. В медучреждении он сдаст все необходимые тесты для выявления коронавируса.

Коммунистка Елена Шувалова в ходе общения с корреспондентом Nation News подчеркнула, что Губенко уже несколько месяцев не посещал заседания московского парламента, но контактировал с помощниками, поэтому, если у него подтвердится опасная инфекция, заразить его могли именно ассистенты.

Редакция вышеуказанного издания попыталась связаться с Губенко, но он оказался недоступен.