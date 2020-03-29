Малькевич надеется на положительный исход ситуации со сбежавшим от ПНС россиянином

Один из незаконно удерживаемых в неофициальной ливийской тюрьме "Митига" россиян, возможно, сумел бежать. Массовый побег из "Митиги" произошел во время обстрела: охранники спрятались в укрытие, оставив заключенных, чем те и воспользовались.

Один из бежавших, как информируют ливийские источники, — гражданин РФ. Как сообщает Федеральное агентство новостей, в "Митиге" содержались только двое российских граждан: ученые-социологи Фонда защиты национальных ценностей, похищенные в Триполи группировкой RADA — Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

По словам главы ФЗНЦ Александра Малькевича, если один из незаконно удерживаемых в "Митиге" россиян действительно бежал, ему будет очень непросто выбраться с подконтрольной так называемому Правительству национального согласия Ливии территории и вернуться в Россию.

Глава ФЗНЦ выразил надежду, что бежавшему гражданину РФ удастся найти кого-то, кто мог бы оказать ему помощь. Это, например, могут быть люди, с которыми ученые работали до того, как их похитили.

Сейчас Александр Малькевич вместе с коллегами пытается выяснить, что произошло в "Митиге". Для этого задействуются все контакты в Северной Африке. Как только удастся выяснить подробности, возможно, россиянам смогут помочь.