Москвичи в ближайшие дни смогут выходить из дома только при наличии спецпропуска

Жители столицы в ближайшую неделю обязаны соблюдать режим самоизоляции. Покидать квартиры москвичам разрешат только при наличии спецпропуска.

Власти Москвы приняли решение ограничить передвижение горожан. С понедельника, 30 марта, чтобы выйти из дома, потребуется спецпропуск. Соответствующее сообщение появилось на сайте мэра Москвы.

Также сообщалось, что жителям столицы разрешено покидать квартиры только для выгула домашних животных, похода в магазин или аптеку, а также для выноса бытового мусора. Исключение составляют лишь те граждане, которые должны ходить на работу.