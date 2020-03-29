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Депутат от КПРФ Губенко и его супруга госпитализированы с подозрением на коронавирус

Депутат от КПРФ Губенко и его супруга госпитализированы с подозрением на коронавирус

 Выплату в размере 19 500 рублей назначили москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса

Выплату в размере 19 500 рублей назначили москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса
Союз ливийских племен поддержал ЛНА в борьбе с террористическими группировками

Союз ливийских племен поддержал ЛНА в борьбе с террористическими группировками

 Малькевич надеется на положительный исход ситуации со сбежавшим от ПНС россиянином

Малькевич надеется на положительный исход ситуации со сбежавшим от ПНС россиянином
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
20:07   29 Марта 2020
Политика

Москвичи в ближайшие дни смогут выходить из дома только при наличии спецпропуска

Москвичи в ближайшие дни смогут выходить из дома только при наличии спецпропуска

Жители столицы в ближайшую неделю обязаны соблюдать режим самоизоляции. Покидать квартиры москвичам разрешат только при наличии спецпропуска.

Власти Москвы приняли решение ограничить передвижение горожан. С понедельника, 30 марта, чтобы выйти из дома, потребуется спецпропуск. Соответствующее сообщение появилось на сайте мэра Москвы. 

Также сообщалось, что жителям столицы разрешено покидать квартиры только для выгула домашних животных, похода в магазин или аптеку, а также для выноса бытового мусора. Исключение составляют лишь те граждане, которые должны ходить на работу. 

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Автор: Василий Пименов
#москва #собянин #карантин #коронавирус

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