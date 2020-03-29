Выплату в размере 19 500 рублей назначили москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса

Пособие в размере 19 500 рублей автоматически назначат москвичам, которые потеряли работу на фоне пандемии коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава региона заявил о целом ряде мер в поддержку москвичей. По словам Собянина, это только первый шаг в комплексе мер. Более тысячи зараженных коронавирусом пациентов зарегистрировано в Москве. Власти города распорядились приостановить работу торговых центров, бассейнов, кальянных, кафе и других мест массового скопления людей. Администрация города призвала россиян по возможности не покидать свои квартиры, в случае необходимости выхода на улицу — соблюдать двухметровую дистанцию с прохожими. Учащихся и пенсионеров старше 65 лет временно решили права льготного проезда в общественном транспорте. Полную информацию о коронавирусе в России можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.