Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат от КПРФ Губенко и его супруга госпитализированы с подозрением на коронавирус

Депутат от КПРФ Губенко и его супруга госпитализированы с подозрением на коронавирус

 Выплату в размере 19 500 рублей назначили москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса

Выплату в размере 19 500 рублей назначили москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса
Союз ливийских племен поддержал ЛНА в борьбе с террористическими группировками

Союз ливийских племен поддержал ЛНА в борьбе с террористическими группировками

 Малькевич надеется на положительный исход ситуации со сбежавшим от ПНС россиянином

Малькевич надеется на положительный исход ситуации со сбежавшим от ПНС россиянином
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
Депутат от КПРФ Губенко и его супруга госпитализированы с подозрением на коронавирус

Депутат от КПРФ Губенко и его супруга госпитализированы с подозрением на коронавирус

 Выплату в размере 19 500 рублей назначили москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса

Выплату в размере 19 500 рублей назначили москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса
Союз ливийских племен поддержал ЛНА в борьбе с террористическими группировками

Союз ливийских племен поддержал ЛНА в борьбе с террористическими группировками

 Малькевич надеется на положительный исход ситуации со сбежавшим от ПНС россиянином

Малькевич надеется на положительный исход ситуации со сбежавшим от ПНС россиянином
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
20:05   29 Марта 2020
Общество

Выплату в размере 19 500 рублей назначили москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса

Выплату в размере 19 500 рублей назначили москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса

Пособие в размере 19 500 рублей автоматически назначат москвичам, которые потеряли работу на фоне пандемии коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава региона заявил о целом ряде мер в поддержку москвичей. По словам Собянина, это только первый шаг в комплексе мер. Более тысячи зараженных коронавирусом пациентов зарегистрировано в Москве. Власти города распорядились приостановить работу торговых центров, бассейнов, кальянных, кафе и других мест массового скопления людей. Администрация города призвала россиян по возможности не покидать свои квартиры, в случае необходимости выхода на улицу — соблюдать двухметровую дистанцию с прохожими. Учащихся и пенсионеров старше 65 лет временно решили права льготного проезда в общественном транспорте. Полную информацию о коронавирусе в России можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#москва #собянин #карантин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...