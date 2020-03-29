Собянин вводит домашний режим самоизоляции для москвичей всех возрастов

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат от КПРФ Губенко и его супруга госпитализированы с подозрением на коронавирус

Депутат от КПРФ Губенко и его супруга госпитализированы с подозрением на коронавирус

 Выплату в размере 19 500 рублей назначили москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса

Выплату в размере 19 500 рублей назначили москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса
Союз ливийских племен поддержал ЛНА в борьбе с террористическими группировками

Союз ливийских племен поддержал ЛНА в борьбе с террористическими группировками

 Малькевич надеется на положительный исход ситуации со сбежавшим от ПНС россиянином

Малькевич надеется на положительный исход ситуации со сбежавшим от ПНС россиянином
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
Депутат от КПРФ Губенко и его супруга госпитализированы с подозрением на коронавирус

Депутат от КПРФ Губенко и его супруга госпитализированы с подозрением на коронавирус

 Выплату в размере 19 500 рублей назначили москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса

Выплату в размере 19 500 рублей назначили москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса
Союз ливийских племен поддержал ЛНА в борьбе с террористическими группировками

Союз ливийских племен поддержал ЛНА в борьбе с террористическими группировками

 Малькевич надеется на положительный исход ситуации со сбежавшим от ПНС россиянином

Малькевич надеется на положительный исход ситуации со сбежавшим от ПНС россиянином
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
19:58   29 Марта 2020
Политика

Собянин вводит домашний режим самоизоляции для москвичей всех возрастов

Собянин вводит домашний режим самоизоляции для москвичей всех возрастов

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что с понедельника, 30 марта, домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей столицы — независимо от возраста.

В столичном городе сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на машинах, призывают жителей покинуть парки и скверы и находиться дома на фоне пандемии COVID-19.

Некоторое время назад глава столицы Российской Федерации рассказал, что количество звонков на горячую линию происходящего с новым типом коронавируса достигло одного миллиона в сутки.

Телеканал RT сообщил, что профессор Научно-исследовательского института вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов заявил, что люди в преклонном возрасте наиболее подвержены заражению COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#москва #собянин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...