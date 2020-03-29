Собянин вводит домашний режим самоизоляции для москвичей всех возрастов

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что с понедельника, 30 марта, домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей столицы — независимо от возраста.

В столичном городе сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на машинах, призывают жителей покинуть парки и скверы и находиться дома на фоне пандемии COVID-19.

Некоторое время назад глава столицы Российской Федерации рассказал, что количество звонков на горячую линию происходящего с новым типом коронавируса достигло одного миллиона в сутки.

Телеканал RT сообщил, что профессор Научно-исследовательского института вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов заявил, что люди в преклонном возрасте наиболее подвержены заражению COVID-19.