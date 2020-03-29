Беглов рассказал о рабочем графике детских садов Петербурга во время карантина

Жители Петербурга, которые будут работать во время нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля, могут рассчитывать на помощь дежурных групп в детсадах, сообщил глава города Александр Беглов.

Более 40 дошкольных учреждений будут принимать детей петербуржцев, чьи организации не прекращают рабочую деятельность в рамках карантина. Беглов на своей странице "ВКонтакте" написал, что эти люди могут рассчитывать на городские детские сады.

Оставить ребенка смогут работники тех организаций, которые занимаются продажей фармацевтических товаров и продуктов питания. Также это относится к работникам медицинских служб.

Дежурные группы вмещают 12 детей. Всего на такой формат работы перешло 41 дошкольное учреждение Северной столицы.

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