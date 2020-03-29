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19:34   29 Марта 2020
Общество

Оперативный штаб заявил об опасности коронавируса для возрастной группы 18–35 лет

Оперативный штаб заявил об опасности коронавируса для возрастной группы 18–35 лет

Самой большой возрастной группой среди новых заболевших коронавирусом в Москве стали граждане от 35 до 64 лет. На втором месте молодежь — от 18 до 34 лет.

Об этом со ссылкой на соответствующее заявление оперативного штаба сообщают представители департамента здравоохранения Москвы. Как уточняется, пациенты старте 65 лет, которые, по заявлениям медиков, входят в группу риска по возрасту, составляют всего 15% от числа новых инфицированных.

Иначе ситуация обстоит с распределением пациентов по возрастам в группе тяжелых больных. Так, 45% пациентов с коронавирусом, имеющие осложнения, — люди младше 60. 15% тяжелых пациентов — граждане младше 40 лет.

В настоящее время в Москве и Московской области зафиксировано 1126 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вся актуальная и достоверная информация приводится на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #статистика #коронавирус

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