Оперативный штаб заявил об опасности коронавируса для возрастной группы 18–35 лет

Самой большой возрастной группой среди новых заболевших коронавирусом в Москве стали граждане от 35 до 64 лет. На втором месте молодежь — от 18 до 34 лет.

Об этом со ссылкой на соответствующее заявление оперативного штаба сообщают представители департамента здравоохранения Москвы. Как уточняется, пациенты старте 65 лет, которые, по заявлениям медиков, входят в группу риска по возрасту, составляют всего 15% от числа новых инфицированных.

Иначе ситуация обстоит с распределением пациентов по возрастам в группе тяжелых больных. Так, 45% пациентов с коронавирусом, имеющие осложнения, — люди младше 60. 15% тяжелых пациентов — граждане младше 40 лет.

В настоящее время в Москве и Московской области зафиксировано 1126 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вся актуальная и достоверная информация приводится на сайте стопкоронавирус.рф.