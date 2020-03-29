Медик Шарапова: соблюдение предложенных властями РФ мер поможет в борьбе с COVID-19

Главный врач московской клинической больницы № 64 Ольга Шарапова считает, что бесшабашность может сыграть злую роль в борьбе с коронавирусом в России.

Принятые властью меры действенны и правильны, но также гражданам нужно вести самостоятельную борьбу с коронавирусом, заявила депутат Ольга Шарапова в беседе с изданием "ПолитЭксперт".

Доктор Шарапова заявляет, что врачам важно, чтобы люди находились дома и соблюдали карантин. Во избежание случаев заражения готовить нужно дома, а при походе в магазин нужно надевать маску, а после обрабатывать продукты, руки и пакеты, отметила Шарапова.