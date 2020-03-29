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Выплату в размере 19 500 рублей назначили москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса
Союз ливийских племен поддержал ЛНА в борьбе с террористическими группировками

Союз ливийских племен поддержал ЛНА в борьбе с террористическими группировками

 Малькевич надеется на положительный исход ситуации со сбежавшим от ПНС россиянином

Малькевич надеется на положительный исход ситуации со сбежавшим от ПНС россиянином
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18:59   29 Марта 2020
Общество

Медик Шарапова: соблюдение предложенных властями РФ мер поможет в борьбе с COVID-19

Медик Шарапова: соблюдение предложенных властями РФ мер поможет в борьбе с COVID-19

Главный врач московской клинической больницы № 64 Ольга Шарапова считает, что бесшабашность может сыграть злую роль в борьбе с коронавирусом в России.

Принятые властью меры действенны и правильны, но также гражданам нужно вести самостоятельную борьбу с коронавирусом, заявила депутат Ольга Шарапова в беседе с изданием "ПолитЭксперт".

Доктор Шарапова заявляет, что врачам важно, чтобы люди находились дома и соблюдали карантин. Во избежание случаев заражения готовить нужно дома, а при походе в магазин нужно надевать маску, а после обрабатывать продукты, руки и пакеты, отметила Шарапова.

“Задача заключается в том, чтобы как можно меньше пациентов было заражено"- заявила Шарапова.

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Автор: Василий Пименов
#москва #карантин #коронавирус

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