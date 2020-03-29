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18:26   29 Марта 2020
Общество

Врач-иммунолог рассказал, как защитить свою семью от COVID-19

Врач-иммунолог рассказал, как защитить свою семью от COVID-19

Врач-иммунолог Надежда Логина рассказала, как вести себя во время пандемии коронавируса, чтобы не заболеть. Специалист дала несколько рекомендаций по защите себя и своей семьи.

Специалист отметила, что во время распространения коронавируса в России необходимо максимально обезопасить близких и членов семьи. В Москве вводят строгие меры, которые должны сдержать инфекцию.

Например, людям рекомендуют держать дистанцию не менее двух метров, передает издание iReactor. Врач рассказала, что это действенная мера, так как вирусы вместе с дыханием распространяются на значительное расстояние. Именно поэтому людям стоит соблюдать повышенную осторожность.

"Нужно обрабатывать руки, слизистую, лицо и стараться не соприкасаться друг с другом, и, естественно, носить респираторы", – подчеркнула Надежда Логина.

Врач заявила о необходимости придерживаться и выполнять рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Россиян просят без надобности не выходить из дома, не ходить толпами и не собираться компаниями. Каждый человек при соблюдении карантина способен внести значительный вклад в борьбу с COVID-19.

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Автор: Руслан Неглинный
#рекомендации #пандемия #коронавирус

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